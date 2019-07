Maxi Lopez: "Wanda pensa solo ai soldi. Mi manca di rispetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Panorama, Maxi Lopez, attaccante attualmente svincolato, ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi e della moglie Wanda Nara, anche sua ex moglie: "Li ho visti due volte nell’ultimo anno, cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social media e per molto tempo il dialogo è stato interrotto. C’è un accordo firmato da un giudice che però non è mai stato rispettato. Devo sempre sperare che sia ben predisposta e lotto continuamente per essere presente nella vita dei miei figli perché mi sto perdendo parte della loro vita. Con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. A lei il denaro non manca, mi manca di rispetto. Quando siamo insieme sento che il tempo si ferma, c’è un ambiente, sano, buono. Icardi? Quel giorno che vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, gli dissi che mi avrebbe compreso solo una volta diventato padre. Mi fa incazzare vedere i miei figli usati. E diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me".