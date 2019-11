Maxi Moralez apre all'Atalanta: "Cresciuto a Bergamo. Gasp un grande"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maxi Moralez, giocatore del New York City ed ex Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Bergamo TV per ripercorrere i suoi anni in nerazzurro. Inevitabile la domanda relativa ad un suo eventuale ritorno con la compagine orobica: "Sì, mi vedo bene con questa squadra. L'Atalanta mi ha fatto crescere tantissimo. Gasperini? Non l'ho mai avuto, si sa che è un grandissimo allenatore. Io andrei in panchina, giocherebbe il Papu (ride, ndr). Ma magari quando è stanco...".