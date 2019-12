© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maxi Olivera, terzino di proprietà della Fiorentina, ha vinto il campionato di clausura in Paraguay con il Club Olimpia de Asuncion ed ha parlato a Union Fc, programma dell'emittente Radio La Union. Questo ciò che ha detto: "Ho iniziato la stagione con un infortunio e quindi al mio posto ha giocato un altro compagno di squadra. Futuro? Io voglio restare qua ed è quello che sento di fare, ma non dipende solamente da me. Sono un giocatore della Fiorentina, bisogna raggiungere un accordo ed aspetteremo di vedere cosa succederà".