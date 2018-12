© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maxi Olivera, terzino ceduto dalla Fiorentina all'Olimpia (prestito con diritto di riscatto), ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale paraguaiano ABC Color: "Sono davvero felice per questa nuova esperienza, visto che giocherò nel club più importante del Paraguay. Dal 3 gennaio sarò a disposizione del mister: sono in forma, visto che mi sono sempre allenato con regolarità. Il mio futuro? Ci pensa il mio agente, per ora penso solo a dare il massimo. Il mio ruolo? Posso giocare sia come terzino che come centrale".