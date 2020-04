Maxi-sessione di calciomercato? Giuntoli: "Andrebbe contro l'etica del campionato"

vedi letture

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky', il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha così commentato la possibilità, al vaglio della FIFA, di una maxi-sessione di calciomercato che parta ad agosto per concludersi solo a dicembre: "Un calciomercato aperto credo sarebbe necessario per noi operatori, ma andrebbe contro l'etica del campionato. I giocatori non avrebbero poi la testa sulle partite e si va incontro a inconvenienti spiacevoli. A noi farebbe comodo, ma non credo sia giusto".

La FIFA sta valutando questa opzione in virtù dello stop dei campionati a causa dell'epidemia di Coronavirus: con le attuali stagioni che potrebbero concludersi (se si riparte) a luglio ma anche ad agosto, ecco che a quel punto non ci sarebbe più tempo per le trattative e, per questo motivo, potrebbe essere utile far slittare e allungare la finestra di calciomercato.