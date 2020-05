Mazraoui, gli infortuni e Dest lo chiudono all’Ajax. Sondaggio di Roma e Milan

Noussair Mazraoui è finito sotto la lente d’ingrandimento della Roma. La situazione dei terzini, infatti, è in completo divenire. Solo Santon e Kolarov sono certi di una conferma, dunque a Fonseca servono dei giocatori che completino le coppie e per l’out destro si studia il profilo del terzino marocchino in forza all’Ajax. Un anno fa era un punto fermo di una squadra che illuminava l'Europa, in grado di eliminare Real Madrid e Juventus, dodici mesi dopo è una riserva di una realtà che ha perso un po' di smalto. La sua stagione non è stata in linea con le aspettative: poche partite giocate (20 complessive) e diverse panchine, ma gran parte delle colpe sono dovute agli infortuni, prima al ginocchio poi alla caviglia. Non ha aiutato anche l’exploit di Serginho Dest, che ha messo in dubbio il suo futuro ad Amsterdam.

Il contratto scade nel 2022 e non solo la Roma è attenta al calciatore. In Italia piace anche al Milan e di Mazraoui stupisce la duttilità. Nasce come centrocampista ma per emergenza difensiva il tecnico dell'Ajax Ten Hag l'ha schierato terzino destro, soffiando così il posto da titolare al capitano Veltman. Questo ruolo gli permette di sprigionare tutta la sua potenza e velocità. Dotatissimo tecnicamente, calcia bene anche con il piede sinistro e possiede un'ottima visione di gioco. Seppur di fisico esile, non sfigura quando c'è da difendere. Tecnica e duttilità sono i suoi punti di forza. C'è chi lo paragona a Joao Cancelo. Il terzino è diventato un vero jolly per il club olandese che, almeno fino alla passata stagione, non ci pensava nemmeno a venderlo. Ora le cose sono cambiate, una cosa è come prima: l'Ajax è una bottega cara.