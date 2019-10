Mazzarri a De Laurentiis: "3 cambi sono pochi. Contento lo dica pure lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Io lo dico da quest'estate, ma non ho peso". In settimana, Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente appoggiato la posizione di Walter Mazzarri, che da tempo chiede un allargamento del numero dei cambi a disposizione degli allenatori. In conferena stampa, l'allenatore del Torino ha ovviamente ribadito la propria linea: "Se si è portati le panchine a 23 giocatori e le rose si sono allargate e sono numerosissime, perché siamo rimasti sui tre cambi? Sono contento che un presidente lo abbia detto a voce grossa. Ci tengo molto a perorare questa causa, sarebbe un aiuto per noi allenatori".