Mazzarri: "Belotti e Immobile sono diversi. Abbiamo grandi obiettivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni sul duello tra gli attaccanti azzurri Immobile e Belotti: "Sono due Nazionali. I giocatori sono sempre diversi, anche se hanno lo stesso ruolo. Domani c'è Torino-Lazio e a noi interessa fare bene, vogliamo arrivare più in alto possibile. Abbiamo enormi obiettivi, parliamo solo in questa direzione. Ci sono punti in palio anche per noi".