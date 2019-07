Mazzarri: "Belotti può giocare ovunque, provai a portarlo in Premier"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante la conferenza stampa odierna, Walter Mazzarri ha svelato un interessante retroscena di mercato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Debrecen riguardante Andrea Belotti, attuale capitano del suo Torino: "Può giocare in qualsiasi campionato per la fisicità e la corsa che ha. Lo volevo con me in Inghilterra quando giocava nel Palermo, lo consideravo già adatto per giocare in Premier".