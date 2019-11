Mazzarri: "Berenguer? Lo tengo molto in considerazione. Lukic gioca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa sottolineando anche il momento di alcuni singoli:

Lukic sarà titolare?

"Giocherà. E' tra quelli che deve tirare di più, ma è tra i più in forma. Vi dico che gioca ma non vi dico dove e come".

E Berenguer?

"Lo tengo molto in considerazione. Si gioca in 14, lui è un giocatore importante sia quando parte che quando subentra. Con lui siamo anche stati in grado di cambiare le partite. Deve avere un carattere più forte, deve imparare a reagire quando magari sbaglia un passaggio e ci sono mugugni".