Mazzarri e Gattuso si annullano a vicenda: Torino-Milan 0-0 al 45'

E' terminato senza gol il primo tempo allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e il Milan. Gara equilibrata, un solo tiro della formazione di casa nello specchio della porta avversaria mentre i rossoneri ci hanno provato appena due volte (con Suso e Calhanoglu).

Le scelte di formazione. Mazzarri si affida a Belotti, in difesa spazio a Moretti mentre a ispirare il bomber granata c'è lo spagnolo Berenguer. Panchina per Ola Aina e Falque. Gattuso lascia Piatek inizialmente in panchina; al posto del polacco c'è Cutrone, torna invece Paquetà. Ai fianchi dell'attaccante rossonero ci sono Suso e Calhanoglu, out dall'inizio anche Castillejo.

Problemi per Conti, spinge il Toro. L'avvio di gara vede l'esterno del Milan accusare un problema alla spalla sinistra, in seguito a un contrasto con Ansaldi. Proprio l'ex Inter è uno dei più vivaci nei primi giri di lancette, cercando anche la conclusione su punizione al minuto 17 senza inquadrare lo specchio della porta. La reazione rossonera è timida ed affidata a Cutrone e Çalhanoğlu, fermati tuttavia senza troppi problemi dalla retroguardia di Mazzarri. Il pressing granata è asfissiante e induce spesso e volentieri il Milan all'errore, cartellini gialli compresi. Ammoniti Suso, Conti e Paquetà nel primo quarto d'ora, con il brasiliano costretto ad atterrare Rincon a 30 metri dalla porta dopo un'ingenuità di Donnarumma.

Milan alza il baricentro e si schiera a specchio. Poco prima della mezzora, Gattuso prende le misure al suo omologo Mazzarri. Le occasioni da rete, vere e proprie, latitano da una parte e dall'altra. Gara abbastanza maschia, con molti errori tecnici in mezzo al campo che non favoriscono la costruzione di azioni da gol. Al 30' il primo tiro del Milan verso la porta di Sirigu: è Suso a provarci dalla destra, attento nella respinta il portiere dei piemontesi. Al 33' Belotti cerca la giocata in area avversaria tentando la rovesciata, utile forse per sbloccare il match ma l'impatto con la sfera non è dei migliori.

Finale di frazione con l'occasione per Çalhanoğlu. Al 44' il turco ex Bayer viene lanciato dalla corsia sinistra da Cutrone, l'esterno offensivo rossonero riesce a deviare ma è provvidenziale Sirigu in uscita bassa a chiudere lo specchio. E' l'ultima chance della prima frazione, al 45' il risultato è di 0-0.