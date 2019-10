Mazzarri e il passato all'Inter: "Brutto destino. Non era il momento giusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista di Walter Mazzarri al Corriere dello Sport, con il tecnico che è tornato anche sulla sua esperienza all'Inter, parlando di "brutto destino". "Non era il momento giusto - spiega l'allenatore -, Moratti avrebbe ceduto il club a breve e io sono stato superficiale. Per i nerazzurri dissi no alla Roma e successivamente per riprendermi dalla delusione scelsi di andare all'estero".

Parole poi anche sul Napoli e Hamsik che per Mazzarri è come un figlio, mentre per quel che riguarda il Torino il tecnico ha affermato che Belotti è come Cavani in azzurro.