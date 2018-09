Mazzarri furioso in sala stampa: "Oggi i fratelli dei giocatori che conosco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, non è apparso per nulla soddisfatto in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli persa 3-1: "Abbiamo fatto una crescita esponenziale, ma oggi pare che abbiamo dimenticato tutto. In campo sembravano i fratelli dei giocatori che conosco, col mio vice ci interrogavamo su quanti doverne cambiare. Il Napoli è forte, ma non c'eravamo, dovevamo correre almeno quanto loro sui portatori. Domani rivedremo tutto al video e poi singolarmente parleremo per darci delle spiegazioni. Spero sia una giornata dai bioritmi particolari per tutti perché ci eravamo preparati bene con due allenamenti alle 12.30 ed i dottori attenti all'alimentazione. Ognuno mi dovrà delle spiegazioni, il Napoli che è già più forte era affamato e noi non salivamo, non scalavamo...".