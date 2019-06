Mazzarri ha deciso: raduno anticipato al 4 luglio. Aspettando le sentenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri ha deciso: non vuole più aspettare, c’è una stagione sportiva da preparare. L’attesa sulla sentenza che deve arrivare ma che continua a tardare sta irritando non poco anche lui, che ha bisogno di programmare l’estate granata. Perché cambierebbe non poco iniziare a fare sul serio il 25 luglio, giorno del primo turno preliminare che Belotti e compagni dovrebbero eventualmente scendere in campo, oppure il 24 agosto, esattamente un mese dopo. Almeno per quest’anno, infatti, si sono evitate le partite ferragostiane di coppa Italia, e il Toro sarà testa di serie nella competizione nazionale. Il tecnico di San Vincenzo, nel frattempo, si è portato avanti con il lavoro.

Raduno anticipato – Da quanto trapela dalle parti di via Arcivescovado, infatti, Mazzarri ha convocato i suoi ragazzi al Filadelfia. C’è una data: è giovedì 4 luglio, una settimana prima rispetto al previsto. I granata, infatti, avevano in programma i primi allenamenti a partire dall’11 luglio, per poi salire in Valtellina dal 13 al 27 dello stesso mese. Ora, almeno i piani di partenza, sono cambiati. Il tecnico vuole tutti in campo prima, perché in caso di Europa bisogna farsi trovare pronti. “Sarei disposto a tagliarmi qualche giorno di ferie, vorrebbe dire che l’anno prossimo giocheremmo le coppe” diceva capitan Belotti prima di partire per la Sicilia con la sua dolce metà, Giorgia Duro. E, per il momento, è stato in parte accontentato: vacanze più brevi, seppur con l’incognita Europa che ancora non ha trovato una soluzione.

Programma da definire – Anche lo stesso tecnico, però, è consapevole che la situazione possa cambiare da un momento all’altro. Dalla Svizzera non possono continuare in eterno a non decidere, dunque vicino alla data del raduno ha comunque voluto mantenere una sorta di asterisco. I programmi sono questi, ritrovo al Filadelfia il 4 luglio per i test fisici e atletici, sempre che i tribunali non decidano prima. Anche il ritiro di Bormio, dunque, aspetta di essere definito nei minimi dettagli: dalla Valtellina si sono dimostrati più che disponibili, l’alternativa al periodo 13-27 (quello attualmente fissato) è rappresentata dal 6-20. L’estate granata inizia pian piano a prendere forma: ci si vede il 4 luglio. Europa permettendo.