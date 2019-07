Mazzarri ha voglia di 3-4-3: Cairo gli prepara il doppio colpo per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha staccato la spina per qualche settimana, ma non del tutto. Perché Walter Mazzarri è uno così: assiduo lavoratore, giorno e notte, feriali o festivi poco gli importa. C’era da pensare a un Toro che possa andare all’assalto non solo del campionato e della coppa Italia, cercando di migliorare rispettivamente il settimo posto e gli ottavi di finale della stagione passata, ma anche e soprattutto dell’Europa. L’estate gli ha portato consiglio, il tecnico di San Vincenzo è pronto a una mini-rivoluzione per il suo Toro.

Spazio al tridente – Lo ha svelato il presidente Urbano Cairo in una recente intervista: “Il mister vuole una squadra votata all’attacco, giocheremo con il 3-4-3”. Dunque, ricapitolando: il terzetto difensivo non si tocca, la spinta sugli esterni nemmeno, ma là davanti qualcosa cambierà. E’ stato un passaggio per gradi, perché dal 3-5-2 Mazzarri aveva iniziato a lavorare sul 3-4-2-1 che nel finale di stagione gli ha dato tante soddisfazioni. Ora, invece, punterà su un tridente vero, pesante, con due laterali offensivi che possano servire più palloni a Belotti, il vero problema dello scorso campionato. Anche sul mercato, dunque, le manovre stanno iniziando a delinearsi.

Doppio colpo – C’è bisogno di intervenire, d’altra parte degli attaccanti di un anno fa soltanto Iago Falque è in grado di poter ricoprire il ruolo di esterno del tridente. Sarebbe rientrato dal prestito al Bologna Edera, ma il giovane perderà gran parte della preparazione estiva a causa di un’operazione alla spalla. Le altre alternative sono rappresentate da Berenguer e Parigini, però per competere su tre fronti servono volti nuovi. E, possibilmente, di qualità. Cairo sta preparando un doppio colpo, le operazioni in canna sono quelle già svelate da giorni: Verdi dal Napoli, Kouamè dal Genoa, ecco da chi potrebbero arrivare gli assist per Belotti. Decisamente più in salita la strada per arrivare ai giallorossi Perotti ed El Shaarawy, gli altri profili finiti in orbita Toro. "Ma non abbiamo fretta" ha ricordato il patron del club di via Arcivescovado. Colpi sì, ma difficilmente subito. Intanto, tra il Filadelfia in questi giorni e Bormio da lunedì, Mazzarri inizierà a varare il nuovo 3-4-3 tutto granata.