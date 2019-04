Mazzarri: "Iago Falque perdita enorme. Zaza deve responsabilizzarsi"

Fonte: torinofc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Walter Mazzarri ha presentato così la sfida contro la Sampdoria: “Si tratta di un avversario forte, è una delle squadre che ha fatto più acquisti in estate ed a gennaio. Anche sentendo le parole di Giampaolo probabilmente punta alla Champions, hanno operato molto bene e traggono i frutti del lavoro dell’allenatore che è li da 3 anni. In questo, loro sono in vantaggio su di noi: il mio vero ciclo al Toro è cominciato in questa stagione, noi siamo ancora in una fase di crescita. La Samp ha avuto un momento di appannamento come capita un po’ a tutti, ma adesso si è ripresa. È reduce da due vittorie importanti contro Sassuolo e Milan e in trasferta Quagliarella e compagni si sono già imposti cinque volte. Detto ciò anche noi siamo tosti, cercheremo di non farli giocare come vogliono e al contempo di proporre il nostro calcio. Abbiamo avuto quasi un giorno in meno di tempo per recuperare, ma sono convinto che accompagnati dai nostri tifosi i ragazzi domani sera disputeranno un’ottima partita. Sembrerà banale, ma è la verità: contro la Samp è la prima di nove finali.

L’assenza di Falque?

"È una perdita grossissima, spero di recuperarlo prima della fine della stagione. Con la qualità che ha poteva fare la differenza, specie in questo momento del campionato".

Zaza più responsabilizzato?

"Deve essere responsabile come tutti gli altri. Non esistono gerarchie, è il campo che parla. In attacco giocatori come lui, Berenguer e Parigini devono far vedere di essere pronti quando vengono chiamati in causa, a maggior ragione adesso con l’assenza di Iago”.

Presentando la partita, il tecnico Giampaolo ha detto che la partita di domani sera tra Toro e Samp sarà decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League. E il tecnico blucerchiato ha anche sottolineato l’orgoglio di una classifica così importante ad aprile.

“Anche noi siamo orgogliosissimi del nostro percorso, l’anno scorso poco dopo il mio arrivo eravamo già fuori da tutto. Ora si stanno facendo delle cose importanti, siamo ancora in lizza per obiettivi importanti, ma non è questo il momento delle parole. Devo ancora tirare fuori il meglio dai miei calciatori. Noi non dobbiamo fissare un obiettivo: noi dobbiamo essere ambiziosi, provare in ogni partita a fare il meglio e poi alla fine faremo i conti.

La sfida tra Belotti e Quagliarella?

"Sono entrambi fortissimi, anche se hanno caratteristiche diverse. A Fabio ci sono affezionato, l’ho allenato in un momento particolare della sua carriera quando ha subito un episodio brutto nella vita privata che io non conoscevo: quando l’ho scoperto sono rimasto molto colpito e gli ho voluto ancor più bene. Andrea è molto più giovane, è il nostro capitano, un giocatore simbolo che ha tutto il futuro davanti a sé".

Giocare il Derby il 4 maggio?

"Sono d’accordo con il Presidente Cairo, ha già detto tutto lui, in quel giorno noi dovremmo giustamente avere modo di onorare la nostra storia. Io e lui siamo in sintonia su tutto, a maggior ragione su argomenti come questi”.