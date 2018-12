© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, sulle condizioni di Iago Falque in vista del derby della Mole. "Iago ieri e oggi si è allenato. La rifinitura sarà domattina, proverà a sprintare. Per certe partite bisogna essere al top. Non cambia molto se giocheranno a tre o a quattro, ci siamo preparati in vari modi tutta la settimana. Zaza? Domani ci penseremo, ora vediamo come sta Iago. Zaza può essere una delle possibilità, non l'unica".