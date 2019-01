© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma parlando anche degli obiettivi e desideri per il 2019: "Ho tanti desideri: il primo è quello di fare una grande partita domani, in uno stadio importante contro una squadra di qualità. Dobbiamo subito reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia. Siamo tutti arrabbiati e ci siamo rimasti male. Spero che tutto questo domani si possa trasformare in qualcosa di bello e di forte. Non dobbiamo guardare ora la classifica, ma pensare ad una partita alla volta evitando gli errori di ingenuità commessi contro la Fiorentina", le parole riportate dal sito ufficiale granata.