Mazzarri: "Il Milan farà la partita della vita. Dovremo dare l'anima"

Vigilia di Torino-Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico Mazzarri in conferenza stampa: “Il Milan è una squadra forte e importante, sono sicuro che vorranno fare la partita della vita. Per noi sarà una grande sfida, avremo bisogno del nostro pubblico per fare un risultato importante: dovremo avere i nervi saldi, facendo le cose con grande lucidità, sia in fase offensiva che difensiva. Un allenatore come Gattuso riesce a far dare il massimo ai suoi anche noi momenti di difficoltà: i rossoneri, infatti, quando hanno perso hanno sempre lottato. Non c’è da aspettarsi nessun vantaggio da periodi di crisi, anzi, forse il contrario. Noi domani, come in ogni partita, dovremo dare l’anima in campo purtroppo possono incidere. Detto ciò, tutti i miei giocatori sono cresciuti quest’anno, quindi anche chi scenderà in campo domani sarà all’altezza degli altri.

Cosa pensi di Parigini convocato da Mancini?

"Quando un giocatore nostro va in Nazionale, anche nelle giovanili, a noi fa sempre piacere perché vuol dire che si sta lavorando bene e si cominciano a vedere i frutti.

Come sta Iago Falque?

"Sta bene, credo che abbia superato l’infortunio. Non ha ovviamente i 90’ nelle gambe, quindi se non ci fosse l’urgenza di inserirlo sarebbe meglio. Domani avremo ancora un giorno per fare le nostre valutazioni. Lo stesso Millico è nella stessa condizione”