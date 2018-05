Mazzarri, il Toro e una rivoluzione necessaria: in estate mercato su misura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino ha vissuto un'altra stagione anonima e anche il prossimo anno guarderà l'Europa dal divano. Partiti con la voglia di arrivare tra le prime sei in classifica i granata si sono dovuti accontentare del decimo posto ma in vista del prossimo anno Urbano Cairo chiederà qualcosa in più e la prossima estate sarà molto importante, soprattutto dal punto di vista del mercato in entrata. Il cambio in panchina da Sinisa Mihajlovic a Walter Mazzarri non ha dato i frutti sperati ma il tecnico di San Vincenzo non ha potuto contare su una rosa costruita per lui e proprio per questo da giugno in poi ci sarà una sorta di rivoluzione.

Il presidente proverà ad accontentare in tutto e per tutto il proprio allenatore e formerà una rosa adatta al suo 3-5-2, cedendo magari alcuni giocatori non funzionali al progetto tecnico per far spazio ad altri. Il nome di Andrea Belotti difficilmente entrerà in trattative in uscita, per due motivi: il primo riguarda la voglia di trattenerlo da parte dello stesso Cairo, mentre il secondo è relativo alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro, valida solo per l'estero, presente nel suo contratto. Dopo una stagione fatta da più ombre che luci il centravanti italiano si è svalutato rispetto a un anno fa e sarà quasi impossibile che un altro club possa fare un investimento così importante. Il Toro ripartirà dunque da Mazzarri e Belotti, per la svolta definitiva che potrebbe riportare i granata in lotta per l'Europa League.