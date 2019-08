Walter Mazzarri, tecnico del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Wolverhampton, che vale l'accesso ai gironi di Europa League per i granata: "A parte i primi sei mesi di difficoltà, da un anno circa abbiamo fatto passi da gigante: è il coronamento di una crescita costante. Domani sarà una verifica della crescita, se è aumentata oppure no. Belotti e Zaza? Li ho visti meglio in allenamento e nell'ultima gara. Hanno fatto bene, hanno creato insieme dei gol, e se domani dovessero giocare insieme spero di vedere altri passi in avanti".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!