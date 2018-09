Mazzarri: "Oggi non siamo stati il Torino che ha giocato fino a Udine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Cosa non lei è piaciuto?

"Tutto! Non è siamo stati il Torino che ha giocato fino ad Udine e che è cresciuto, ci era mancato solo il gol. Dovrò parlare con la squadra, guardarsi negli occhi e capire cosa è successo".

Zaza?

"Non voglio parlare dei singoli, è tutta la squadra che non mi è piaciuta e che non ha fatto quello che si era detto. Non si andava a pressare, si usciva sul portatore a due all'ora".

Insigne?

"Gliel'abbiamo messa noi su piatto d'argento (ride, ndr). Ormai è un campione, l'ho fatto esordire e crescere, ed ora è diventato un top. Il Napoli ha fatto una partita contro la Stella Rossa che sembrava fosse la play station, arrivavano sempre in porta senza riuscire a fare gol".