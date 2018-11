Mazzarri: "Oggi un grande Toro. Belotti? Gli ho detto di stare tranquillo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha commentato così la vittoria in casa della Sampdoria: "Quello di oggi è un grande Toro. Abbiamo dato l'impressione di essere una squadra che sa esattamente quello che fa. In un campo difficile come quello di Marassi abbiamo saputo interpretare la gara benissimo e non dare spazio a una squadra forte come la Sampdoria. Adesso però non dobbiamo cullarci su questa vittoria, anzi, dobbiamo limare i nostri errori. Rispetto alle altre gare, oggi siamo riusciti ad essere più concreti. Il Toro gioca bene, questo è quello su cui stiamo lavorando. Se si guardano i dati, noi corriamo meno rispetto alle altre squadra, ma il punto è che corriamo meglio. Questa era una mia impressione e i dati che abbiamo analizzato con la tecnologia lo hanno confermato. Belotti? Io ho allenato un po' di attaccanti e vi posso dire che tutti vivono dei momenti di crisi. Ho cercato di dargli serenità e tranquillità, dicendogli di giocare per la squadra e di fare ciò che proviamo in allenamento. Dopo, tutto viene di conseguenza". Lo riporta il sito ufficiale del Torino.