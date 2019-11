Mazzarri ottiene risposte "da Toro". Ma Brescia sarà fondamentale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giustificazione fisiche azzerate, il Toro visto sta sera è una squadra in salute, capace di giocare novanta minuti ad alti livelli sia fisicamente che tecnicamente, anche al cospetto dei Campioni d'Italia. Walter Mazzarri, che ha avuto risposte importanti dalla sua squadra, dovrà lavorare sulla testa in questa settimana: anche a Brescia, che a questo punto diventa il crocevia decisivo per il futuro del tecnico toscano, il livello di determinazione del Toro dovrà essere ad una soglia "da derby". Intanto Mazzarri incassa la fiducia della squadra, dopo aver avuto quella della società: è più che evidente che i granata sono assolutamente dalla parte del tecnico.

Che non ha Higuain da mandare in campo per spaccare in due la partita, come ha fatto Sarri: la fiducia in Verde non sta ripagando le attese, mentre le partite passano e la fase offensiva granata non riesce a essere incisiva come potrebbe. La perdurante assenza di Iago Falque ha tolto qualcosa è vero, ma è nel miglioramento della pericolosità di Belotti e compagni che dovranno concentrarsi i lavori dello staff tecnico nelle prossime giornate, oltre che sul già citato livello di grinta, che certamente è cambiato rispetto a tre giorni fa.