© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Torino Channel il tecnico dei granata Walter Mazzarri ha analizzato lo 0-0 contro il Napoli di ieri al 'Grande Torino': "Siamo entrati contratti anche per merito del Napoli. Abbiamo fatto tanti errori tecnici, soprattutto in uscita. Siamo stati in apprensione e non la squadra non mi è piaciuta. Nella ripresa invece siamo migliorati, abbiamo giocato meglio del Napoli creando anche di più di loro. Non siamo stati fortunati. Belotti andava servito un po' meglio nell'ultimo passaggio. Lui se ha la palla nel modo giusto il gol lo fa. Un po' di rammarico c'è, nella ripresa avremmo meritato la vittoria tanto che pensavo di prendere i tre punti nel finale di gara. Avevo questa sensazione. Qualche punto ci manca in classifica, mi riferisco alle gare contro Parma e Lecce. Col Napoli speravo di riprendere qualcosa, ma rimango contento per la prestazione. Quando la facciamo ce la giochiamo alla pari con tutti".