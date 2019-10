© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Cagliari, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha risposto così alla domanda di Marocchi sulla possibilità di schierare due attaccanti davanti: "Quando l’anno scorso giocavamo bene, questa era la formazione. Parliamoci chiaro un conto è parlare con voi, uno con i tifosi. Se non faccio giocare Falque, lo perdo per la condizione fisica che ha in questo momento. Iago ha la media di 12/13 gol se lo metto a rincorrere non mi rende uguale. Nella ripresa avevamo bisogno di giocatori in attacco più irruenti e per questo ho messo Zaza. Con la squadra in difficoltà non potevo rischiare mettendo tanti attaccanti davanti, per questo ho fatto queste scelte. L’ho spiegato, con calma. Spero che voi l’abbiate capito e anche da altre parti sia riportato in questi termini“.