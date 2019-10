Mazzarri, rinnovo congelato: e ora per il Torino il trittico più delicato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sui social monta la rabbia granata. Se contro il Lecce si poteva avere la paura delle vertigini da primato, contro la Samp il “giallo” del fallo su Lyanco, a Parma l’attenuante dell’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, dopo Udine non esistono alibi. Una squadra spenta e senza idee, che non ha creato nulla e non ha mai dato nemmeno la sensazione di voler conquistare i tre punti. Quattro sconfitte nelle prime otto giornate certifica il dato peggiore da più di undici stagioni a questa parte: soltanto nel 2008/2009 furono di più (cinque), mentre ad oggi sono già stati superati gli scivoloni esterni (tre) rispetto a tutto lo scorso campionato (appena due). I tifosi sono furiosi, tra gli hashtag più in voga c’è “#MazzarriOut”, chiaro segnale di chi sia il responsabile principale secondo la piazza. E anche il presidente Cairo, pur senza dichiarazioni ufficiali, sta cominciando a riflettere sul futuro del suo allenatore. Mai come ora, infatti, il rinnovo e Mazzarri sono stati così distanti.