Mazzarri ritrova l'Inter, ovvero il passato che non è andato come sperato

Walter Mazzarri sbarcò a Milano come uomo destinato a cambiare il corso degli eventi e andò via senza lacrime e rimpianti. Oggi dice di non aver voglia di riscatto o rimpianti, però lo snodo nerazzurro della carriera non è stato quello sperato. La prima stagione buoni risultati, quinto posto senza impegni europei e il rinnovo firmato Erick Thohir. In mezzo, però, il tourbillon della cessione societaria da Moratti all'indonesiano, e i fischi che iniziarono ad arrivare in una serata di ottobre del 2014. Il bilancio completo racconta di 25 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte, zero trofei, polemiche, frecciate, sorrisi e rimpianti. L'esonero costò all'Inter ben 19,4 milioni di euro, al suo posto tornò Roberto Mancini per quella che è stata un'avventura non certo memorabile. Sfida Antonio Conte, l'allenatore della discussa finale di Coppa Italia dove il Napoli sconfitto disertò la premiazione furioso con l'arbitro Mazzoleni. C'era Massimo Carrera in panchina, è vero, ma la Juve era di Conte. Il mondo è cambiato, adesso il salentino è in nerazzurro e lui è sull'altra sponda di Torino. In trincea, da sfavorito. Non per vendetta. Non per riscatto. Ma per orgoglio. Per il Torino.