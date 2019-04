© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha analizzato così il pareggio di Parma a Sky Sport: "Li abbiamo schiacciati e abbiamo fatto tanti tiri in porta, ma abbiamo sbagliato spesso l'ultima decisione tecnicamente. Probabilmente c'era poca lucidità là davanti, anche alla luce delle tre partite di seguito che abbiamo dovuto affrontare. Non siamo stati concreti e mi dispiace. Oggi eravamo contati perché avevamo tante defezioni: Iago Falque e Aina erano indisponibili, Lukic era stato ammonito ingiustamente e quindi squalificato".

Sulla corsa europea: "Sarebbe stato giusto fare tre punti, ce li meritavamo senza alcun dubbio. Abbiamo avuto tantissime possibilità per segnare, ma quando giochi tanto perdi lucidità. Non siamo stati fortunati, meritavamo un gol e tre punti. Non pensiamo alla classifica, dobbiamo crescere e a Parma avevamo un solo risultato. Mi girano le scatole per questo pari".