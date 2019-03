© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Torino al Bologna. Simone Edera, Lyanco e Roberto Soriano hanno salutato a gennaio i granata per cercare spazio in Emilia. Walter Mazzarri, tecnico del Toro, nella conferenza odierna ha detto: "Soriano? Il rapporto è stato sempre buono fino all'ultimo, poi lui ha scelto di andare a giocare con maggiore continuità perché dopo il periodo al Villarreal aveva bisogno di giocare sempre. Io non potevo aspettare che ritrovasse la forma migliore e avevo una rosa competitiva. A Bologna ha ritrovato la continuità. Lyanco e Edera spero che facciano bene, ma magari non domani. Hanno bisogno di crescere ancora e avevano bisogno di giocare, per questo li abbiamo mandati a Bologna”.