Mazzarri squalificato per "atteggiamento aggressivo e provocatorio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Mazzarri è stato squalificato per un turno dopo essere stato allontnaanato al 29' del primo tempo nel match tra Torino e Fiorentina. Queste le motivazioni del Giudice Sportivo: "Per avere, al 29° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale. Il suddetto, riportato a fatica all'interno dell'area tecnica da un proprio dirigente, inoltre si divincolava e perdurava nell’atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, tardava l'uscita dal recinto di giuoco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità; infine, mentre si dirigeva nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ritornava sui suoi passi per rivolgere al Quarto Ufficiale, ad alta voce, il proprio disappunto; già diffidato".