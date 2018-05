Mazzarri su Belotti: "Non sempre le ciambelle vengono col buco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del rendimento al di sotto delle aspettative del bomber granata Andrea Belotti: "Ha sempre fatto di tutto perché la squadra vincesse, almeno da quando ci sono io. Poi la miglior forma non sempre lo ha assistito e questo si è visto. Ha avuto due infortuni quest'anno, quindi non è stato sempre al top. Se si vanno a vedere i numeri, però, stiamo parlando di un buon rendimento. Andrea ha passato un anno particolare. In Toscana si dice: non sempre le ciambelle vengono col buco. Ogni tanto le stagioni nascono con una stella diversa. Ha avuto due infortuni; quando si rientra, si può non avere la forma ottimale che si era raggiunta con la preparazione estiva".