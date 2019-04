© foto di Federico Gaetano

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dello stato di forma di Iago Falque, tornato tra i convocati dopo diverse settimane di assenza per infortunio: "Sta bene, credo che abbia superato l’infortunio. Non ha ovviamente i 90’ nelle gambe, quindi se non ci fosse l’urgenza di inserirlo sarebbe meglio. Domani avremo ancora un giorno per fare le nostre valutazioni. Lo stesso Millico è nella stessa condizione”.