Mazzarri sull'esperienza al Napoli: "Meriti anche miei, risultati evidenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Torino-Napoli in casa granata e per Walter Mazzarri non è certo una gara qualunque: "A livello di emozioni, non sarà una partita normale. Nel calcio attuale stare quattro anni in un posto. Ho ricevuto tanto e credo di aver dato tanto. Mi conoscono bene. Saranno emozioni forti, persone con cui ho trascorso emozioni indimenticabili. Napoli grande con me? I fatti sono quelli. Credo che quando ci sono queste bellissime annate i meriti siano molti e i miei mi piace prenderli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti".