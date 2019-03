© foto di Insidefoto/Image Sport

In vista della sfida contro il Bologna, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha confermato la sua volontà di restare a lungo sulla panchina granata.

Domani sarà la sua cinquantesima partita da allenatore del Torino e combinazione aveva iniziato proprio con il Bologna. “Spero di farne tante altre, sto bene qui e spero di fare sempre meglio per questa società e per questi colori”, le parole del tecnico che ha poi risposto a chi ha chiesto di fare un paragone tra il suo Toro e il suo primo Napoli: "Chi è lo Zuniga e chi l’Hamsik del Torino? I paragoni sono sempre relativi, ma si può pensare alla crescita. All'inizio Baselli poteva essere assimilato a Hamsik pur con le differenze che ci sono, ma anche Meïté che ha tutt'altro fisico me lo ricorda un po'. Quando arrivò Zuniga non giocava e ho fatto fatica a farlo diventare l'esterno che tutti conoscono, non voleva giocare a sinistra e a destra c’era Maggio. Ola Aina sta facendo bene e, se continuerà a crescere, può diventare un grande giocatore".