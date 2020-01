Mbappe: "Mi ispiro per forza a Cristiano Ronaldo. E col PSG voglio tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il sogno sarebbe di vincere la prima Champions con il PSG, ma pure Europeo e Olimpiadi con la maglia della Francia". A parlare a La Gazzetta dello Sport è il fenomeno del calcio mondiale e del PSG, Kylian Mbappé, che tra le altre cose si sofferma sugli obiettivi e le aspirazioni della stagione: "Come tutti i sogni sembra qualcosa di inaccessibile, ma ce la metterò tutta per realizzarlo. Non sarà semplice e non dipende tutto da me. Certo, a livello di club, la Champions rimane il trofeo più importante, ma la scorsa stagione non abbiamo vinto neppure le coppe nazionali. Vogliamo rifarci quest’anno. Di sicuro sarà un’annata importante per il PSG".

La ispira di più un Messi che ha vinto tutto restando sempre al Barcellona o un Ronaldo che invece ha vinto altrettanto, ma cambiando maglia? "Per me è già tardi per fare una carriera alla Messi, altrimenti sarei dovuto rimanere al Monaco. Quindi, a rigor di logica e senza voler nulla togliere a Messi, devo ormai per forza ispirarmi alla carriera di Ronaldo".