Mbappè non s'è allenato nemmeno stamattina: presenza a rischio in PSG-Borussia Dortmund

vedi letture

Sempre più incerta la presenza di Kylian Mbappè in Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di finale di Champions League che domani sera di disputerà in un Parco dei Principi deserto a causa dell'emergenza Coronavirus.

Dopo aver saltato l'allenamento di ieri per un mal di gola, l'attaccante francese ha saltato anche la rifinitura di questa mattina. Rispetto a ieri - scrive 'L'Equipe' - non c'è stato alcun miglioramento significativo e la sua presenza in campo è sempre più a rischio.