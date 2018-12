Mbappé: "Pallone d'Oro? Fatto il possibile. Purtroppo non è bastato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kylian Mbappé si è classificato al quarto posto nella classifica finale del Pallone d'Oro. Questo il pensiero del talento del PSG: "Ho fatto tutto il possibile, purtroppo non è bastato per vincere. Ho ancora tanto da fare, devo solo lavorare e restare calmo. Nessuna sfida è troppo grande per il futuro. Per vincere il Pallone d'Oro devi essere decisivo da gennaio e dicembre e io forse non lo sono stato. Modric? E' un esempio. E' un bel cambiamento dopo 10 anni, anche se credo che probabilmente torneranno presto a vincere".