McKennie chiude la porta a Jimenez: la Juve occupa il secondo slot per extracomunitari

vedi letture

Weston McKennie chiude la porta a Raul Jimenez, o a qualsiasi altro extracomunitario. Con l’arrivo, ormai prossimo, del centrocampista USA dallo Schalke 04, la Juventus completerà infatti gli slot a sua disposizione per acquisti di calciatori extra UE in arrivo dall’estero. Il primo è stato Arthur, prelevato in sostituzione di Pjanic, mentre McKennie rispetta i requisiti per l’ulteriore slot (almeno 5 presenze in nazionale negli ultimi 2 anni). Una volta ufficializzato il classe ’98, che sarà anche il primo calciatore statunitense nella storia della Vecchia Signora, la Juve potrà acquistare calciatori extracomunitari soltanto dalla Serie A (per fare un esempio, l’arrivo di Dzeko non creerebbe problemi), ma non dall’estero, almeno in questa sessione di mercato (che si aprirà dall’1 settembre).