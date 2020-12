McKennie: "Col Barça come nel derby: gol frutto del legame mentale che ho con Cuadrado"

Weston McKennie is on fire. Il giovane centrocampista della Juventus, intervistato dai canali dell'UEFA dopo la vittoria di Barcellona, ha analizzato così il 3-0 dei bianconeri e anche il gol da lui stesso segnato in acrobazia: "Avevo segnato già nell'ultima partita col Torino, nel derby, e anche questa volta è stato tutto merito del legame mentale che c'è tra me e Cuadrado. Sono stato fortunato a realizzare un gol così bello, il mio secondo in Champions, proprio contro il Barça. È stato davvero speciale", le parole dell'ex Schalke 04.