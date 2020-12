McKennie conquista la Juve e i suoi tifosi: non è solo corsa e sacrificio

vedi letture

La notte del Camp Nou è stata quella della sfida fra Barcellona e Juventus, vinta magistralmente dai bianconeri di Andrea Pirlo, e del duello fra le icone del calcio mondiale degli ultimi quindici anni Cristiano Ronaldo e Leo Messi. In mezzo a loro due però, a rubare la scena, è stato un ragazzo statunitense di nome Weston McKennie che con una prestazione da veterano e una rovesciata da cartolina si è preso le copertine in giro per il mondo. Arrivando proprio anche in quegli Stati Uniti per cui, giorno dopo giorno, sta diventando esempio e idolo. Esattamente come accade tra i cuori della tifoseria juventina che ci ha messo poco per innamorarsi del McKennie giocatore e personaggio. Ancora meno ci ha messo chi ha fortemente caldeggiato il suo acquisto nell’ultima sessione di mercato: quell’Andrea Pirlo che aveva osservato e studiato il giocatore a Gelsenkirchen convincendo la dirigenza bianconera sulla bontà dell’acquisto del classe 1998. Operazione conclusa in prestito, 4,5 milioni di euro, dallo Schalke 04 con obbligo di riscatto, a 18,5 milioni, in caso di qualificazione juventina alla prossima Champions League o diritto nell’eventuale mancato accesso alla massima competizione europea più 7 milioni di bonus. Un investimento non da poco che McKennie sta però dimostrando di meritare e che la Juventus ha in mente di portare in fondo a prescindere dagli obiettivi raggiunti.

NON SOLO SACRIFICIO - Le ultime due uscite, derby della Mole e incontro catalano, del centrocampista classe 1998 ne hanno messo in mostra le abilità tecniche, tattiche e fisiche. Non solo la rovesciata, un gesto pur sempre complicato da realizzare, ma anche gestione della sfera con ritmo e qualità di fraseggio. Così come di alto livello sono i movimenti a supporto delle punte e a scombinare l'equilibrio della mediana avversaria che fatica a seguirne con i tempi giusti gli slittamenti andando in confusione e perdendo le spaziature necessarie a coprire bene il campo. Non solo corsa e palloni recuperati quindi che, sia chiaro, non mancano ma non sono l’unica arma di McKennie che, anzi, mette a disposizione della squadra diverse sue fondamentali caratteristiche. Sacrificio che ha mostrato anche spostandosi sull’esterno quando richiestogli senza demeritare, l’impressione però è che il centro del campo sia il suo habitat naturale. E se oltre a tutto questo inizia anche a diventare costante in fase realizzativa la Juve, i suoi tifosi e McKennie hanno trovato il loro American Dream.