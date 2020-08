McKennie è della Juve: come gioca il talento USA. Più rottura che quantità, ma quanti intercetti

Il fisico, la giovane età, la possibilità di chiudere un ottimo affare viste le difficoltà recenti dello Schalke 04. Sono tanti i fattori che hanno portato la Juventus a puntare su Weston Mckennie, centrocampista americano classe '98 del club di Gelsenkirchen. Del cui allenatore, David Wagner, è come vi abbiamo raccontato un vero e proprio pupillo. Ma cosa può dare il ragazzo di Little Elm alla Vecchia Signora di Andra Pirlo?

Duttilità, anzitutto. Il primo elemento che balza agli occhi guardando all'ultima stagione di McKennie e dello Schalke, disastrosa quest'ultima nel post lockdown, è la polivalenza dimostrata dal giocatore USA. Che nasce e resta centrocampista, ruolo in cui, se come sembra si trasferirà a Torino, dovrebbe esprimere le proprie potenzialità anche in bianconero. Ma non disdegna, per capacità o per necessità, altre posizioni in campo. Anzi: sui 2.076 minuti giocati nell'ultimo campionato tedesco, e distribuiti su 28 presenze, ha giocato "solo" il 62% delle volte in mediana. Per il resto, ha agito da laterale, di destra o di sinistra, ma anche da rifinitore e persino da difensore centrale. Merito, va detto, dei tanti infortuni che hanno complicato l'annata calcistica dello Schalke.

Difesa che passione. Il rendimento offensivo è discreto sotto il profilo realizzativo: 2,78 xG stagionali e 3 gol realizzati, mentre in teoria le sue giocate hanno portato 2,11 xA e invece la casella assist è rimasta vuota. Per il resto, McKennie brilla soprattutto per la sua capacità di spezzare il gioco avversario: con 5,38 intercetti in media a partita, ottiene un buon piazzamento tra i centrocampisti dell'ultimo campionato tedesco, e in generale tra gli under 23 è considerato tra i più promettenti d'Europa sotto questo profilo. Nella norma la maggior parte delle statistiche, eccezion fatta per quelle relative alla capacità aerea. Considerato tutto questo, sorprende il fatto che tra i centrocampisti dell'ultima stagione, in Germania, soltanto Julian Brandt abbia effettuato in media più tocchi di palla nell'area avversaria (McKennie vanta un'ottima media di 1,87): segnale che i margini di miglioramento sono più che ampli, anche verso la porta da bucare.

Come sarebbe in Italia? Se mettiamo a confronto i suoi numeri nell'ultima stagione in Bundes, con quella dei centrocampisti dell'ultima Serie A e quindi con giocatori che conosciamo sicuramente meglio, possiamo farci un'idea del tipo di giocatore che la Juve andrebbe ad acquistare. Ancora, gli intercetti: McKennie sarebbe all'undicesimo posto del nostro campionato, con un rendimento (per esempio), nettamente superiore a quello di un talento come Tonali. Piazzamento alto anche per le azioni difensive riuscite (8,94 in media a partita, nono posto, appena sopra Locatelli, per avere un altro paragone immediato tra quelli più conosciuti). Brillante il dato sui duelli aerei (2,38 in media a partita, sarebbe al sesto posto, più in alto di giocatori come Meité o Radovanovic). Meno convincenti, va detto, le statistiche sui passaggi e più in generale sulla contribuzione offensiva: con 37,92 passaggi in media a partita, McKennie si piazzerebbe al 53° posto su una rosa di 82 giocatori presi in considerazione. E scivolerebbe addirittura al 68° se considerassimo quelli effettuati nella trequarti avversaria. In linea quasi tutte le statistiche su un fondamentale, la manovra, che evidentemente non è il suo. Appena meglio alcuni dati sulla produzione offensiva, per esempio i dribbling riusciti (1,64 a gara, in A sarebbe 31° tra i centrocampisti) e le azioni di attacco riuscite (2,26 a partita, in A sarebbe 36° tra i centrocampisti), ma senza quasi mai brillare sotto questo punto di vista. Un elemento di rottura, più che di fantasia. Con tanta polivalenza e la tendenza a pressare alto per recuperare il pallone, ma senza grossi picchi in termini di qualità. Un Matuidi più giovane? Con le dovute differenze, non suonerebbe proprio come un'eresia.