McKennie: "La Premier il mio sogno ma la chiamata della Juventus mi ha subito intrigato"

vedi letture

Perché hai scelto la Juventus? E' una delle domande poste a Weston McKennie, centrocampista della Juventus, nel corso dell'intervista rilasciata a 'ESPN'. Questa la risposta del centrocampista del centrocampista statunitense: "In generale posso dire che il mio sogno era andare in Premier League ma quando la Juventus mi ha chiamato, con questi giocatori, con questo staff, con Pirlo in panchina, mi hanno intrigato subito. Un club che vince è una grande sfida, ci sono i migliori al mondo, è perfetto per i miei obiettivi. Voglio vincere e fare la storia del club, come tradizione e sostegno è una delle società più interessanti".

Clicca qui per l'intervista integrale a Weston McKennie