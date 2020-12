McKennie si prende la Juve dopo aver impedito l'arrivo di Suarez: che coppia con Arthur

Weston McKennie blocca l’arrivo di Luis Suarez. Regolamenti alla mano, è la fotografia del mercato estivo della Juventus. E chi lo sa cosa sarebbe successo con l’attaccante uruguaiano in rosa: di sicuro, fuori dal campo, la Vecchia Signora avrebbe avuto qualche gatta da pelare in meno. Nel rettangolo da gioco, però, lo statunitense si sta rivelando un valore aggiunto.

Oltre i due gol. Gli episodi clou, in verità, sono quelli che meno sarebbe stato lecito aspettarsi, viste le caratteristiche dell’ex Schalke 04. Con due reti, ha suonato la carica nel derby e consolidato il vantaggio in terra catalana ieri sera. Gli inserimenti, comunque, gli riescono bene. Ma c’è di più, perché a Barcellona, McKennie ha dato un contributo vitale ai bianconeri in entrambi le fasi di gioco, e nelle due partite si è definitivamente conquistato un posto al sole nelle gerarchie di Pirlo.

La coppia quasi inedita. Fino a ieri, Arthur e McKennie rappresentavano il duo meno “affiatato” tra quelli teoricamente possibili nel centrocampo bianconero. Appena 161 minuti uno al fianco dell’altro, mai per una partita intera. La sensazione è che da oggi la situazione cambierà notevolmente: Arthur offre la tecnica che lo statunitense non ha, McKennie il dinamismo che al brasiliano manca. Sulla carta, sono il duo che può funzionare al meglio, e la serata del Camp Nou lo ha dimostrato. Dovessimo provare a stilare una formazione tipo della Juve di Pirlo, allo stato attuale i due si farebbero compagnia lì in mezzo.