Meani torna a parlare: "Calciopoli esistita. Milan, ho pagato solo io"

Leonardo Meani torna a parlare. L'ex addetto agli arbitri del Milan, coinvolto nello scandalo Calciopoli, lo ha fatto a Sportitalia: “Calciopoli è esistita, ma il mostro non era così grande come l'hanno dipinto. Sicuramente si è trattato di un’indagine con delle lacune. Ognuno nella vita deve prendersi le proprie responsabilità. Se queste telefonate sono uscite, a parlare al telefono ero io. Il Milan avrà ritenuto poter usare come tattica difensiva quella di addossare le responsabilità a me che avevo effettuato le telefonate e non avendo tra l’altro un incarico dirigente ho finito per pagare io”.

La Champions vinta nel 2007 dopo lo scandalo?

“Se sento anche le mie mani su quel trofeo? Mani no, però alla fine dico, mi sono sacrificato tanto e qualcosa è arrivato. Però sento molto di più le coppe precedenti”.

Il sistema Milan?

“Non esisteva e non lo dico io ma le carte processuali. Se io fossi stato influente il Milan avrebbe vinto quattro campionati di fila, situazione mai accaduta”.

I rapporti con Collina?

“Un rapporto amicale. L’unica cosa che dico è che se non conosci il background alla telefonata è chiaro che ascolti la telefonata fine a se stessa e trai delle conclusioni”.

Le intercettazioni?

“Chiacchiere che si facevano all’interno di rapporti amicali che nascevano anni prima grazie al mio passato da arbitro. Per chiudere poi la questione sulla vicenda delle famose cene, carbonare e quant'altro, vi dico che è tutto falso. Collina mi racconta che la Federazione aveva intenzione di farlo diventare designatore l'anno successivo e mi sembra che lui dovesse rinunciare ad un anno da arbitro. Siccome noi in società avevamo una situazione particolare dove il nostro Amministratore Delegato era anche Presidente della Lega Calcio, lui mi spiega che prima di decidere avrebbe voluto sentire il parere del Presidente della Lega stesso. Però Collina mi aggiunge che se fosse andato in Lega, essendo arbitro in attività, chissà quali dubbi avrebbe potuto far sorgere tra gli addetti ai lavori. Allora gli ho detto che poteva venire qui a Lodi da me al ristorante al termine della giornata lavorativa fare l'ncontro, ma da parte mia senza secondi fini. Dopo 4/5 giorni mi dice, che ci aveva ripensato e che avrebbe continuato ad arbitrare. La famosa cena non c'è mai stata. Punto”.