Meccariello in crisi, prima gioia di Falco in A: i voti di TMW del Lecce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lecce-Sassuolo 2-2 (18’ Lapadula, 35’ Toljan, 42’ Falco, 85' Berardi)

Gabriel 5 - Si fa beffare sotto le gambe da Toljan in occasione dell’1-1 e risponde troppo centralmente al tiro di Defrel che porta al 2-2 di Berardi. Più incerto rispetto alle ultime, ottime, uscite.

Meccariello 5 - Bada più a contenere che ad attaccare sulla destra, ma Boga fa comunque quel che vuole e riesce a saltarlo sistematicamente producendo pericoli a ripetizione soprattutto nella ripresa.

Lucioni 5 - La solita prova di grande personalità ed esperienza a guidare la retroguardia di casa. Almeno fino all’85’, quando serve a Berardi l’assist involontario del pareggio.

Rossettini 6,5 - Il suo lancio da 50 metri per il gol di Lapadula vale sicuramente mezzo punto in più ed è la ciliegina su una prestazione difensivamente perfetta.

Calderoni 6 - Spinge tantissimo sulla fascia sinistra, tanto da sembrare quasi un esterno di centrocampo. Poi, nel finale, si immola su Defrel e Berardi mantenendo a galla i suoi. Un salvataggio che purtroppo serve a poco.

Majer 6,5 - Stringe i denti dopo aver saltato la trasferta di Genova e si conferma subito una pedina fondamentale per il centrocampo di Liverani. Ha il piede caldo e disputa 70 minuti importanti fino a lasciare spazio a un difensore per proteggere il risultato a favore (Dal 71’ Riccardi 5,5 - Un difensore centrale al posto di un centrocampista, il cambio conservativo di Liverani non porta gli effetti sperati. Il Lecce si ridispone sì con un 5-3-2 ultra-difensivo, ma anche lui diventa vittima dei dribbling di Boga).

Petriccione 6,5 - Il “piccolo Modric”, come lo chiamano a Lecce, tocca anche oggi un gran numero di palloni esaltandosi nel classico ruolo di playmaker.

Tabanelli 5,5 - Una quarantina di minuti altalenanti, ha la pecca di farsi scappare Toljan nell’azione dell’1-1 (Dal 40’ Shakhov 5,5 - Non incide come contro la Sampdoria. Poco ispirato, mancate conferme).

Mancosu 5,5 - È il più spuntato dell’attacco del Lecce. Si muove bene, ma alla fine si vede raramente e di lui si ricorda così solamente una conclusione in porta nel finale.

Lapadula 7 - Secondo gol consecutivo e, finalmente, la consapevolezza di poter essere ancora un giocatore decisivo. Battaglia da solo contro l’intera difesa del Sassuolo e si conquista anche la punizione del 2-1. È tornato?

Babacar s.v. - Accusa un problema fisico già nei primi minuti e deve lasciare il campo dopo neanche un quarto d’ora (Dal 14’ Falco 7 - Inizialmente in panchina per rifiatare, Liverani lo getta nella mischia al 14’ e lui entra progressivamente in partita. Fino al 42’, quando la sua perla su punizione riporta momentaneamente avanti il suo Lecce e gli consente di firmare anche il suo primo gol in Serie A).