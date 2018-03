Medel: "Via dall'Inter per giocare e per la poca chiarezza del club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gary Medel, centrocampista del Besiktas, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza all'Inter: "Perché tanti cambi in panchina? E' la conseguenza della poca chiarezza, i risultati negativi nascono da lì. L'addio di Mancini fu pesante. E' un grande, il migliore insieme a Bielsa. La Champions? Non sarà facile ma l'Inter deve farcela. Fallire ancora sarebbe pesantissimo. Il mio addio colpa di Spalletti? No, è un grande tecnico e con me fu chiarissimo, voleva gente brava nel palleggio e mi lasciò decidere. Ho nostalgia, ma mi volevo giocare il Mondiale che poi purtroppo non abbiamo conquistato. Besiktas? Questo è un top club che mi ha fortemente voluto. Tutto procede al meglio e qui la mia famiglia si trova benissimo. Non avrei mai potuto giocare in un'altra squadra italiana: in Serie A c'è solo l'Inter".