Meglio con Cuadrado. Anche a costo di lasciare 80 mln in panchina

Juan Cuadrado contro la Fiorentina è stato probabilmente il migliore in campo. Insieme alla sorpresa Bentancur e all'inossidabile Mario Mandzukic, l'ala colombiana dalla corsia destra ha dispensato dribbling e assist, fornendo a inizio ripresa anche il suggerimento per la rete che ha deciso il match a favore dei bianconeri.

"Bisogna stare sempre sul pezzo per dimostrare di essere all'altezza. Siamo in tanti e tutti molto forti, io sono tranquillo e provo a dare il massimo", ha detto l'ex della partita subito dopo il triplice fischio. Col sorriso sulle labbra, ma anche con la consapevolezza di aver fatto il suo. Sia ieri che lo scorso fine settimana al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il suo rientro tra gli undici titolari, dopo la panchina contro il Chievo e l'assenza per squalifica col Barcellona, ha fornito vecchie certezza a Massimiliano Allegri. Un elemento indispensabile nonostante l'importante campagna acquisti estivi: 40 milioni di euro versati nelle casse del Bayern per Douglas Costa e altrettanti alla Fiorentina per Bernardeschi per ampliare il parco attaccanti. E mettere in discussione il ruolo dell'ex Chelsea che, però, in questo momento ha una marcia in più e merita di essere considerato un titolarissimo.