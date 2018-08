Meglio con Mandzukic. La prima di CR7 ha dato un'indicazione sul ruolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è andato a segno, ma l'esordio è stato tutt'altro che negativo. Cristiano Ronaldo s'è presentato quest'oggi al pubblico italiano e l'ha fatto con un match positivo: tanti spunti, tante conclusioni nella gara che ha visto la Juventus avere la meglio 3-2 solo a tempo scaduto contro il ChievoVerona grazie a un tap-in vincente di Bernardeschi.

Il fuoriclasse portoghese nella prima frazione ha agito da prima punta con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa alle sue spalle. E' andato alla conclusione due volte (in entrambe le circostanze pallone di poco a lato) e in un'altra circostanza ha liberato Cuadrado che poi in area non ha chiuso il triangolo.

Niente di trascendentale per un giocatore come lui, ma nemmeno nulla di negativo. Perché Ronaldo s'è subito proposto al centro del gioco bianconero.

Però nella ripresa, quando è entrato Mario Mandzukic e Allegri l'ha spostato sulla sinistra, il livello del suo calcio è cresciuto. In quello che in questi anni è stato quasi sempre il suo ruolo naturale, Cristiano Ronaldo ha dato vita alle sue consuete giocate e col solito movimento a rientrare ha sfiorato il gol in almeno in due circostanze

"Lui deve fare quel che ha sempre fatto, oggi Sorrentino l'ha fermato alcune volte. Ha fatto buoni movimenti, a volte non imbeccato. Dalla panchina si vedeva bene, si vede che è un giocatore diverso", ha detto dopo la partita un Massimiliano Allegri a cui sicuramente non sarà passato inosservato il diverso rendimento di CR7 dopo l'inserimento del centravanti.