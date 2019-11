© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Torino-Inter 0-3 (12' Lautaro, 32' De Vrij, 55' Lukaku)

L’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Antonio Conte ha risposto in modo forte e chiaro alla Juventus, mandando un segnale, anzi ribadendolo, al campionato. Il successo esterno per 3-0 contro il Torino dice molto della forza tecnica e soprattutto mentale del gruppo nerazzurro, forgiato da Conte a sua immagine e somiglianza e anche per questo pronto a seguire fino in fondo il suo allenatore.

I 34 punti in 13 partite, con una sola lunghezza di distanza dalla Juventus capolista, rappresentano un bottino importante e per molti non atteso, a questo punto della stagione. Perché non occorre molto per ricordare come l’Inter abbia fin qui perso punti solo nella sconfitta coi bianconeri e nel difficilmente pronosticabile pareggio interno contro il Parma. Poi solo e soltanto vittorie. Segno inequivocabile delle solidità, tecniche e morali, della squadra nerazzurra. Ma se non bastassero i numeri, anche la storia è tutta dalla parte dell’Inter: nelle prime 13 partite del 2009/2010, anno dei dolci ricordi nerazzurri, la squadra di Mourinho fece peggio di quella attuale. All’epoca dopo 13 partite i punti erano 32, ovvero 2 in meno di oggi. Non solo, però: perché a livello più generale mai nella storia l'Inter ha fatto meglio di quest'anno, con 11 vittorie su 13 partite. Gli stessi numeri si erano visti solo in un'altra occasione, ovvero nel campionato '50/'51.